Real Madrid vence e se classifica O Real Madrid não teve muitas dificuldades para superar o Anderlecht, da Bélgica, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Bruxelas. Bastou um primeiro tempo eficiente para a equipe espanhola garantir uma vaga na segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, com 12 pontos no Grupo A. Os gols foram de Raúl aos 18 minutos e do inglês Steve McManaman, aos 35. Ao contrário do que vem ocorrendo no Campeonato Espanhol, o Real Madrid faz campanha irrepreensível na competição européia: quatro vitórias em quatro jogos. Na próxima rodada, a equipe recebe a Roma, que também ficou próxima da classificação ao vencer o Lokomotiv por 1 a 0, em Moscou. O lateral-direito Cafu marcou o gol da vitória romana, aos 33 minutos do segundo tempo, com um chute de longa distância. A bola desviou no russo Cherevchenko e enganou o goleiro Nigmatulin. A Roma ocupa agora o segundo lugar do grupo, com 7 pontos. O resultado serviu para amenizar a crise na equipe italiana, após um mau começo no Campeonato Italiano. Outros resultados de ontem: Dynamo Kiev 1 x 2 Liverpool ; Galatassaray 0 x 0 Nantes; Lazio 2 x 1 PSV; Arsenal 2 x 1 Panathinaikos; Mallorca 0 x 4 Schalke 04 e Borussia Dortmund 2 x 1 Boavista. Completam a rodada, nesta quarta-feira, as seguintes partidas: Juventus x Rosenborg, Porto x Celtic, Barcelona x Bayer Leverkusen, Lyon x Fenerbahce, Manchester United x La Coruña, Olimpyakos x Lille, Bayern de Munique x Spartak Moscou e Feyenoord x Sparta Praga.