Real Madrid vence e vira vice-líder O Real Madrid assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, ao derrotar o Sevilha por 3 a 0, nesta quinta-feira, em jogo que tinha sido adiado por causa do Mundial Interclubes. Os gols foram marcados pelo atacante espanhol Raúl, o brasileiro Flávio Conceição e o francês Zidane. Com a vitória em casa, o time chegou aos 30 pontos, cinco a menos do que o líder Real Sociedad. O Valencia agora é o terceiro, com 28.