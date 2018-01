Real Madrid vence Eibar na Copa do Rei Ronaldo marcou um gol e Figo o outro na vitória do Real Madrid sobre o Eibar, por 2 a 0, nesta terça-feira, pelas oitavas-de-final da Copa do Rei, que terá sua rodada principal nesta quarta-feira, com cinco jogos. O Celta de Vigo pega o Málaga, enquanto o Real Bétis enfrenta o Zaragoza e Valladolid pega o Alavés. Complementando os jogos do dia, o Barcelona joga contra o Levante e o Deportivo La Coruña, que nesta terça-feira renovou o contrato do zagueiro brasileiro Mauro Silva por mais um ano, será o adversário do Atlético de Madri. Quinta-feira mais dois jogos: o Osasuña pega o Valência e o Sevilla, o Villarreal.