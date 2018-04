Real Madrid vence La Coruña na abertura do Espanhol

Apesar da boa atuação de Kaká, o Real Madrid sofreu neste sábado para vencer o La Coruña no Santiago Bernabéu, por 3 a 2, na rodada de abertura do Campeonato Espanhol. Os gols dos donos da casa foram marcados por Raul, Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Diarra.

A partida, que teve o pontapé inicial do jamaicano Usain Bolt, foi dominada pelo Real desde os primeiros instantes. Em seu primeiro jogo oficial no time, Kaká assumiu o meio-de-campo e comandou as jogadas da equipe. E quase abriu o marcador aos 19 minutos, em finalização de fora da área.

Sete minutos depois, o prata da casa Raul roubou a cena ao completar jogada do brasileiro e marcar o primeiro gol dos galácticos. Raul mandou para as redes depois que Benzema acertou a trave.

Na sequência, aos 30 minutos, Riki empatou a partida ao escorar cruzamento do brasileiro Juca. O time da casa reagiu aos 35. Raul foi decisivo novamente ao sofrer pênalti, convertido por Cristiano Ronaldo.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o La Coruña buscou a igualdade novamente. Valeron recebeu passe na entrada da área e bateu rasteiro, freando o ímpeto dos anfitriões.

Mas o Real voltou à carga logo aos 14 minutos e garantiu a vitória com gol de Lassana Diarra. Em bela jogada, ele dominou a bola no meio-campo, passou por um marcador e bateu forte da entrada da área: 3 a 2.

Na segunda rodada, o time de Madri vai enfrentar o Espanyol, em Barcelona, no final de semana do dia 13 de setembro. Na mesma ocasião, o La Coruña receberá o Malaga, diante de sua torcida.