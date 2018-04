Real Madrid vence mais uma e Milan dá vexame em casa

Os gigantes Real Madrid e Milan tiveram desempenhos opostos nas partidas desta quarta-feira pelo Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Enquanto o Real Madrid superou o Olympique Marseille por 3 a 0, o Milan foi surpreendido e derrotado pelo Zurich por 1 a 0, em casa.

Com os resultados, o Real Madrid se isolou na liderança do Grupo C com seis pontos. O Milan é o segundo, com três pontos, assim como o Zurich, mas tem saldo de gols superior. O Olympique Marseille ainda não pontuou.

O primeiro tempo do confronto desta quarta-feira entre Real Madrid e Olympique foi equilibrado. O time franças desperdiçou oportunidades com Niang e Heinze. Já o Real Madrid, que teve Cristiano Ronaldo como seu principal jogador na etapa inicial, só não foi para o intervalo em vantagem por conta dos vários erros de finalização de Benzema.

No segundo tempo, porém, o Real Madrid definiu rapidamente o confronto. Aos 13 minutos, Pepe lançou Cristiano Ronaldo, que esperou a saída de Mandanda e tocou por baixo do goleiro. O segundo gol não demorou a sair. Aos 15, Diawara derrubou Cristiano Ronaldo na área e foi expulso. O brasileiro Kaká bateu o pênalti aos 16 minutos e ampliou a vantagem do Real Madrid.

O terceiro gol do time espanhol foi marcado aos 19 minutos. Kaká passou para Benzema na grande área, que rolou para Cristiano Ronaldo finalizar: 3 a 0 para o Real Madrid. Empolgado, o time espanhol ainda perdeu chances com Higuaín. Mas contou com boa defesa de Casillas em chute do brasileiro Brandão, que entrou no segundo tempo, e com a sorte, já que Ben Arfa acertou a trave em finalização no final da partida.

Já o Milan foi derrotado pelo Zurich por 1 a 0, aumentando a pressão sobre o técnico brasileiro Leonardo, já que a equipe faz campanha ruim no Campeonato Italiano. O gol da vitória do time suíço foi marcado aos dez minutos do primeiro tempo, com Tihinen, que recebeu cruzamento e tocou de letra para as redes.

Em desvantagem, o Milan teve mais posse de bola e trocou muitos passes no setor ofensivo, mas pouco finalizou, além de ter desperdiçado as chances que teve. O Zurich se defendeu bem e contou com a pressão da torcida do time italiano sobre a própria equipe para triunfar, se aproveitando do nervosismo dos jogadores dirigidos por Leonardo.