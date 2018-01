Real Madrid vence Málaga de virada O Real Madrid precisou apenas do segundo tempo para bater neste sábado o Málaga por 3 a 2, de virada, fora de casa, pela 15ª rodada, e encerrar com vitória o ano de 2003. Foi a terceira vitória seguida do time, que chegou aos 27 pontos. A Real Sociedad lidera a competição com 32, e o Valencia é o segundo, 28. No primeiro tempo, o Málaga foi superior. As estrelas do Real Madrid não se acertavam. O holandês Musampa infernizava a zaga madrilena e os donos da casa dominavam a partida. O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Aproveitando cruzamento que veio da direita, Musampa se livrou da marcação do lateral-direito Salgado e bateu no canto direito de Casillas. Mesmo depois de sofrer o gol o Real Madrid não mostrava muita reação. As bolas não chegavam para Ronaldo, que esteve apagado durante a primeira etapa. E o time madrileno sofreu o segundo gol aos 39 minutos. Em bela jogada, o atacante uruguaio Darío Silva encobriu Casillas, a bola tocou no travessão e, no rebote, o panamenho Dely Valdés não teve trabalho para marcar. Mas o jogo foi outro na segunda etapa. O Real mostrou a sua força e confirmou a boa fase no Campeonato Espanhol. Logo aos dois minutos, o meia francês Zidane descontou para o time visitante. Aos 29, Ronaldo fez boa jogada pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para Raúl completar e empatar o jogo. A virada veio quatro minutos depois. Figo sofreu pênalti, ele mesmo bateu e deu números finais ao jogo. Ronaldo foi substituído pelo inglês Steve McManaman, aos 46 do segundo tempo. A próxima partida do Real Madrid será contra o Sevilla, dia 2 de janeiro, jogo que havia sido adiado para o time ir ao Japão decidir o Mundial Interclubes.