Real Madrid vence Mallorca no retorno de Kaká

O Real Madrid fez a sua parte na luta direta com o Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol e derrotou o Mallorca por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 17.ª rodada. A partida, disputada no Santiago Bernabéu sob intensa neve, marcou o retorno de Kaká ao time da capital espanhola.

Recuperado de uma pubalgia que o afastou do futebol por mais um mês, Kaká foi escalado por Manuel Pellegrini e substituído durante o segundo tempo por Benzema. O Real Madrid abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo, com gol marcado pelo atacante argentino Higuaín.

Sob intensa neve, o Real Madrid definiu o confronto no início do segundo tempo, com um gol marcado por Granero, que substituiu o holandês Van der Vaart durante a primeira etapa, aos 5 minutos.

O triunfo deixou o Real Madrid com 41 pontos, temporariamente na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe, agora, torce por um tropeço do Barcelona, que enfrenta o Tenerife fora de casa. Derrotado, o Mallorca ocupa a sexta colocação, com 30 pontos.