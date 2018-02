Real Madrid vence o clássico contra o Barcelona: 1 a 0

SEGUNDO TEMPO 17h56 - 45'+3' - Antes dos quatro minutos de acréscimo, o árbitro encerra o jogo. Real Madrid vence por 1 a 0 o Barcelona, gol de Júlio Baptista. 17h55 - 45'+2' - Júlio Baptista toca para Nistelrooy, que chuta travado. A bola sobe e quase pega Valdés adiantado. 17h53 - 44' - A partida terá quatro minutos de acréscimo neste segundo tempo. 17h52 - 43' - Na cobrança do escanteio, Eto'o chuta forte, a bola desvia em Ronaldinho e quase engana todos, mas vai para fora. 17h51 - 42' - Última mudança no Real: sai Sergio Ramos, entra Miguel Torres. 17h50 - 41' - Ronaldinho (Barcelona), por reclamação. 17h47 - 39' - Real Madrid muda: sai Robinho, entra Robben. 17h46 - 38' - No primeiro lance, Bojan chuta forte de fora, Casillas espalma e Sérgio Ramos manda para escanteio. Na cobrança, Touré gira e chuta para fora. 17h44 - 36' - Barcelona faz a terceira e última mudança: entra Bojan, de 17 anos, sai Xavi. 17h42 - 33' - Real Madrid muda: sai o holandês Sneijder, entra o argentino Gago. 17h41 - 32' - Agora é Iniesta quem chuta forte de fora, tentando encobrir Casillas, que defende. 17h39 - 31' - Barcelona mexe: Puyol sai, entra Zambrotta. Ronaldinho é o novo capitão do time. 17h38 - 30' - Contra-ataque perigoso para o Real. Sneijder com a bola, com três companheiros, contra dois defensores do Barcelona. Ele adianta a bola e perde a jogada. E toma dura de Robinho. BARCELONA 0 Valdés; Puyol (Zambrotta), Milito , Márquez, Abidal; Xavi (Bojan), Touré, Deco (Giovanni dos Santos); Iniesta, Ronaldinho Gaúcho e Eto'o. Técnico: Frank Rijkaard. REAL MADRID 1 Iker Casillas; Sergio Ramos (Miguel Torres), Cannavaro, Pepe e Heinze; Diarra, Júlio Baptista e Sneijder (Gago); Robinho (Robben), Raúl e Van Nistelrooy. Técnico: Bernd Schüster. Gols: Júlio Baptista, aos 35 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Mejuto González. Renda: Não disponível. Público: 98.248 espectadores. Estádio: Camp Nou, em Barcelona (ESP) 17h37 - 28' - Sneijder tabela com Robinho, gira na entrada da área e chuta, Valdés defende em dois tempos. 17h35 - 27' - Ronaldinho avança pela esquerda, corta para o meio e chuta forte ao gol, mas por cima do gol de Casillas. 17h32 - 23' - Sneijder cobra a falta na entrada da área, com perigo para Valdés - acerta a trave de sustentação da rede -, mas para fora. 17h31 - 22' - Milito (Barcelona), por falta dura em Júlio Baptista. 17h25 - 17' - Sergio Ramos cruza da direita e Nistelrooy, na área, desvia na bola tentando cabecear ao gol, mas erra. Se a bola passasse, teria Raul livre mais à esquerda. 17h23 - 15' - Ronaldinho receb na esquerda e cruza rasteiro. Nistelrooy não chega a tempo e a bola passa por todos. 17h21 - 13' - Ronaldinho bate escanteio e Márquez cabeceia cruzado, mas alto e para fora. 17h20 - 12' - Muda o Barcelona: sai Deco (atuação apagada), entra Giovanni dos Santos (mexicano filho de brasileira), que é atacante. 17h19 - 11' - Diarra invade a área e chuta forte, Casillas faz a defesa. 17h18 - 10' - Júlio Baptista e Robinho tabelam na esquerda, com o atacnte invadindo a área sozinho. Ele adianta um pouco a bola, dribla Valdés (que evita o pênalti), mas cai após dividir com Márquez. Árbitro manda seguir. 17h15 - 7' - Público recorde no Camp Nou no ano: 98.248 espectadores, de acordo com o boletim financeiro divulgado pelo Barcelona. 17h14 - 6' - Eto'o pega a bola na intermediária e chuta cruzado, mas manda à direita de Casillas e para fora do gol. 17h12 - 4' - Ronaldinho recebe na esquerda, corta para o meio e cruza para Milito, na área. Mas a defesa do Real tira. 17h11 - 3' - Sergio Ramos cruza da direita e Puyol mergulha para tirar a bola antes da chegada de Eto'o. 17h08 - 1' - Recomeça o jogo. Os dois times sem alterações. INTERVALO DE JOGO PRIMEIRO TEMPO 16h52 - 45'+2' - Termina o primeiro tempo. Real vence o Barcelona por 1 a 0. Jogadores reclamam bastante com o árbitro na saída de campo. 16h51 - 45'+2' - Sergio Ramos (Real Madrid), por falta dura. 16h49' - 45' - A partida terá mais dois minutos de acréscimo neste primeiro tempo. 16h48 - 44' - Cassillas lança Júlio Baptista, que avança da defesa para o ataque. Ele toca para Robinho, na esquerda, que corta para o meio e chuta forte, rasteiro, mas Valdés defende. 16h46 - 41' - Barcelona pressiona, com Deco, Ronaldinho e Eto'o tentando tabelar, mas a zaga do Real segura tudo na linha da área. 16h43 - 38' - Júlio Baptista faz falta feia em Xavi no meio-campo e o Barcelona pede cartão. Jogo continua. 16h40 - 35' - GOL - Real 1 x 0. Júlio Baptista, após tabela com Nistelrooy, chuta no alto e no canto esquerdo do goleiro Valdés, na entrada da área, para marcar o gol. Camp Nou em silêncio. 16h38 - 34' - Iniesta cruza da direita, Deco chuta forte e Casillas faz uma defesa difícil. A bola volta para o meio e a defesa tira. 16h37 - 32' - Xabi pega a bola na entrada da área e chuta forte de fora para Casillas defender. 16h34 - 29' - Eto'o é lançado sozinho, tenta driblar Casillas, que dá o tapa na bola e evita o gol do Barcelona. 16h31 - 27' - Puyol (Barcelona), por falta dura. Na cobrança, Sneijder cruza e a bola passa por todos, com perigo. É tiro de meta. 16h30 - 26' - Eto'o invade a área com a bola pelo meio e poderia tocar para Ronaldinho, na esquerda, ou Deco, na direita. Mas erra ao tentar o drible e perde a bola. 16h26 - 21' - Real Madrid marca o Barcelona firme no meio-campo e impede que o time catalão faça a bola chegar aos pés de Ronaldinho, Eto'o e companhia. Por outro lado, o Barça pára o jogo com faltas sempre que pode. 16h24 - 19' - Robinho é lançado na direita e ficaria sozinho de frente para o gol, mas o auxiliar marca o impedimento (acertado). Ele chuta a gol e poderia ter tomado o cartão amarelo, mas o jogo segue. 16h22 - 17' - Oito faltas no jogo até agora: 4 do Real, 4 do Barcelona. 16h19 - 14' - Deco cruza e a bola bate na mão de Sneijder (que pareceu mais se proteger do que ter a intenção). Barcelona reclama, mas a partida segue. 16h18 - 13' - Ronaldinho e Eto'o tentam a primeira tabela e Sergio Ramos se estica todo na lateral para evitar o ataque do Barcelona. No escanteio, a defesa tira. 16h16 - 11' - Sergio Ramos cruza em cobrança de falta e Pepe cabeceia firme, mas Valdés defende. 16h15 - 10' - Real Madrid tem mais volume de jogo no ataque e pressiona. 16h11 - 7' - Nistelrooy é lançado por Raul, passa por trás da defesa e chuta cruzado, mas para fora. Auxiliar marca acertadamente impedimento. 16h08 - 3' - Primeira chegada ao ataque é do Real, com Robinho, mas Puyol evita o chute de fora da área. 16h05 - 1' - Começa o jogo, com o estádio lotado. 15h46 - O técnico Frank Rijkaard confirma a escalação e Ronaldinho será titular do Barcelona. Confira ao lado como jogarão as equipes. Posição na classificação antes da partida: 1.º - Real Madrid, 38 pontos; 2.º - Barcelona, 34 pontos.