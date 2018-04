Real Madrid vende holandês Sneijder para Inter de Milão

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a venda do meio-campista holandês Wesley Sneijder para a Inter de Milão. O valor da negociação não foi revelado, mas a imprensa espanhola afirma que o time italiano vai desembolsar 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões).

"O Real Madrid e a Inter de Milão chegaram a um acordo para a transferência do jogador Wesley Sneijder ao clube italiano", afirma a nota divulgada no site oficial do time espanhol. O atual campeão italiano também confirmou a negociação e revelou que o holandês vai assinar um contrato até 30 de junho de 2013.

O meio-campista, de 25 anos, chegou ao Real Madrid em 2007, depois de iniciar a sua carreira no Ajax. O jogador estava fora dos planos do técnico chileno Manuel Pellegrini, que terá a missão de dirigir a nova versão de galácticos do time espanhol.