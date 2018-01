Real Madrid vira e mantém esperança Num jogo dramático, que terminou com a expulsão de Zidane, o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1 de virada na noite deste sábado e manteve vivas as esperanças de ainda chegar ao título do Campeonato Espanhol da temporada. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo foi surpreendido e sofreu o primeiro gol aos 39 minutos da primeira etapa, num pênalti convertido pelo argentino Riquelme. O Real só conseguiu empatar aos 25 da etapa final, quando Ronaldo se aproveitou de um cruzamento da esquerda e fez de cabeça. O gol a vitória surgiu quatro minutos depois, numa bobeada de defesa do Villarreal, que rebateu uma bola nos pés de Ronaldo. O brasileiro serviu Salgado, que fez 2 a 1. Um pouco antes, o zagueiro do Real, Walter Samuel, havia sido expulso. Com a vitória, o Real Madri reduz para 3 pontos a vantagem do Barcelona (72 a 69), mas a equipe catalã entra em campo neste domingo, contra o Málaga, e pode voltar a abrir seis de vantagem. O jogo chamou atenção, também, pelo documentário que estava sendo feito sobre Zidane. O jogador foi acompanhado durante toda a partida por 15 câmeras instaladas estrategicamente no Santiago Bernabeu. No final, acabou brigando com um adversário e foi expulso de campo. Apesar disso, saiu aplaudido. Em outro jogo deste sábado, o Osasuna venceu o Atlético de Madri por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo australiano John Aloisi.