Real Madrid vira tema de filme O Real Madrid é um dos times mais badalados do mundo. Agora, vira tema e personagem de longa-metragem, um fato raro na história do futebol. O clube lança oficialmente nesta terça-feira "Real, o filme", mistura de documentário e ficção, que pode tornar-se sucesso no verão espanhol. A festa de lançamento está marcada para acontecer no Estádio Santiago Bernabéu. O filme começou a ser rodado no ano passado, ficou pronto recentemente e teve sua primeira avaliação no Festival de Cannes. Segundo o produtor Simon de Santiago, a receptividade foi muito boa e muitas distribuidoras se interessaram em comprá-lo. "O futebol é o esporte mais popular do mundo e o Real, o time mais conhecido", afirmou. O enredo é ?internacional?, pois aborda em 90 minutos cinco histórias em várias partes do mundo, mescladas com cenas em que aparecem os jogadores treinando, jogando ou em atividades fora dos gramados. "Não houve interferência na rotina dos atletas", revelou Simon de Santiago, que produziu a obra em parceria com a Real Madrid Tevê, emissora a cabo do clube. Um dos episódios mostra jovens japonesas com problemas com seus namorados, enciumados pela idolatria que elas nutrem por David Beckham. O astro inglês é adorado na Ásia, desde quando defendia o Manchester United. No filme, ele provoca histeria em suas aparições durante a excursão do Real Madrid, no ano passado, no Japão. Há ainda a aventura de um garoto do Senegal, que torce pelo Real Madrid, sem jamais ter visto uma partida sequer da equipe de Roberto Carlos, Zidane e Raúl. Em Nova York, um menino joga futebol e sofre contusão no joelho semelhante àquela que quase acabou com a carreira de Ronaldo. Em Caracas, um jovem fica sabendo, por intermédio de seu avô, de um ?segredo? a respeito do Real Madrid. E há, claro, um episódio que tem Madri como cenário central.