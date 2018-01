Real Madrid: vitória a qualquer custo O Real Madrid enfrenta neste sábado a Real Sociedad, como visitante, com a obrigação de vencer se quiser continuar sonhando com o título da temporada. O líder Barcelona tem uma vantagem de seis pontos (75 a 69), faltando cinco rodadas. O jogo será em Anoeta, um cenário hostil ao time madrilenho, que não vence nesse estádio há cinco anos. "Se jogarmos sem tensão, podemos ganhar a Liga do Barcelona. Não gosto só de ganhar títulos, gosto mais de lutar por eles. Precisamos vencer a Real Sociedad", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem boas recordações da equipe. Foi o adversário da sua estréia, em janeiro, quando venceu por 2 a 1 num jogo de seis minutos. A partida havia sido suspensa pela ameaça de uma bomba Para complicar as aspirações madrilenhas, o Barcelona tem um compromisso fácil o domingo: pega o Albacete, no Camp Nou. Mais dois jogos foram adiantados para este sábado: Numancia x Valencia; Atlético de Madrid x Athletic de Bilbao. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.