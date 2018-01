Real Madrid volta a campo neste sábado O Real tenta manter neste sábado, contra o Murcia, em Madri, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o domínio da competição. A equipe madrilenha lidera com 39 pontos - dois à frente do Valencia. O adversário não deve impor muita resistência - é o penúltimo colocado, com apenas 12 pontos. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional, às 16h30. "Terminamos o ano bem, mas isso é como o primeiro tempo de um jogo. O segundo é o momento dos resultados. Sinto que estamos prontos para o desafio", disse Carlos Queiroz, técnico do Real. O treinador está muito otimista com o seu time: "Acho que o grande adversário do Real é o próprio Real. Os jogadores estão com as pernas leves e com a cabeça fresca, o que é o mais importante." A equipe de Ronaldo e Roberto Carlos vai em busca da sétima vitória consecutiva. Para o jogo deste sábado, Carlos Queiroz terá todos os titulares à disposição. Os únicos atletas que ainda estão no departamento médico são os reservas César e Miñambres. As novidades serão os retornos de Beckham e Guti, que não enfrentaram o Mallorca na última rodada. No Murcia, as novidades serão as estréias do goleiro Bonano e do meio-campista Gancedo, contratados para a seqüência do Campeonato Espanhol. Completam a rodada: Zaragoza x Atl. Madrid e Celta x La Coruña. E, no domingo, o Valencia, que é o segundo colocado, enfrenta o Villarreal, em casa.