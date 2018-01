Real manda técnico achar vaga para Beckham A sede de grandeza do Real Madrid parece não ter fim. Depois de assombrar o mundo com as contratações de Figo em 2000, Zidane em 2001 e Ronaldo em 2002, o presidente Florentino Perez comprou nesta terça-feira o craque que faltava para tornar o time ainda mais invejado: o inglês David Beckham. "Estamos encantados com a chegada de Beckham. Com seu talento e sua imagem, certamente ele nos tornará mais competitivos como time e como clube", afirmou Jorge Valdano, diretor-esportivo do Real. Às 17h (12h de Brasília), ele ligou para o técnico Vicente del Bosque e o informou da contratação do inglês. "Encontrar um lugar para Beckham no time é problema do nosso treinador, mas acho que não será uma tarefa difícil. Os craques sempre acabam se ajeitando em campo." Antes de embarcar nesta terça-feira com a mulher Victoria Adams para uma turnê promocional pela Ásia, Beckham fez declarações sobre a transferência que foram divulgadas por seus agentes: "Jogar no Real Madrid será uma experiência única para mim e para minha família. Se eu não aceitasse a proposta, tenho certeza de que no futuro acabaria me arrependendo. Parto levando ótimas recordações dos anos que passei no Manchester." A contratação de Beckham foi o terceiro golpe que Florentino Perez deu no Barcelona. Em 2000, quando assumiu a presidência, tirou Figo do rival. No passado, contratou Ronaldo, que havia sido ídolo no clube catalão na temporada 96/97. E agora fechou com o jogador cuja contratação havia sido a principal promessa da campanha do presidente eleito Joan Laporta. "Os agentes de Beckham colocaram muitos obstáculos e foi impossível chegar a um acordo com eles. Mas a torcida não deve se preocupar, porque trarei outra grande estrela", resignou-se Laporta. Um dos nomes que está em sua pauta é o de Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain. Mas terá de ganhar a concorrência com o Manchester United, que jogará todas as fichas para atender ao pedido do técnico Alex Ferguson para ter o brasileiro como substituto de Beckham.