Real mantém liderança de ranking O Real Madrid, que nesta segunda-feira apresentou o artilheiro Ronaldo como o mais novo reforço para a temporada 2002/03, ganhou mais um motivo para comemorar. O clube lidera o ranking dos melhores do mundo, segundo a lista elaborada pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS), divulgada hoje. O clube espanhol lidera o ranking com 351 pontos e é seguido de perto pelo Bayern Múnich (Alemanha), que tem 314. O outro alemão, o Bayer Leverkusen aparece em terceiro, com 275. O time brasileiro melhor colocado no ranking da IFFHS é o Grêmio de Porto Alegre, que aparece na 17ª posição. O São Caetano é o 30º e o Corinthians é o 45º. Veja os 10 primeiros do ranking e os clubes brasileiros melhor colocados (o número entre parênteses indica a posição do clube no levantamento anterior). 1. ( 1.) Real Madrid (ESP) 351 pontos 2. ( 3.) Bayern Múnich (ALE) 314 3. ( 2.) Bayer Leverkusen (ALE) 275 4. ( 6.) Arsenal (ING) 273 5. ( 7.) Manchester United (ING) 272 6. ( 4.) Deportivo de La Coruña (ESP) 269 7. ( 7.) Barcelona (ESP) 256 8. ( 13.) Milan (ITA) 247 9. ( 10.) Juventus de Turín (ITA) 243 10. ( 4.) Liverpool (ING) 237 Brasileiros 17. (9) Grêmio 216 30. (29) São Caetano 182 45. (53) Corinthians 152 60. (45) Flamengo 134 96. (58) São Paulo 108 106. (79) Atlético PR 104 118. (89) Vasco da Gama 100.