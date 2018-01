Real marca no final e vence em casa O Real Madrid conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Com um gol de Soldado aos 41 minutos do segundo tempo, a equipe espanhola derrotou o Olympiakos por 2 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, e se recuperou no torneio. Mesmo sem Ronaldo, suspenso, e Zidane, contundido, o Real começou melhor. Raúl abriu o placar de cabeça, após passe de Beckham, marcando seu 50º gol na história da Liga dos Campeões - novo recorde do torneio, superando Alfredo Di Stefano. Mas, na segunda etapa, Kafes empatou o jogo para o time grego de Rivaldo. Quando o jogo já caminhava para o final, o Real conseguiu o gol da vitória. O reserva Soldado, que tinha acabado de entrar no lugar de Júlio Baptista, aproveitou lançamento de Beckham e fez 2 a 1. Assim, o time de Madri soma os 3 primeiros pontos no grupo F - perdeu para o Lyon na estréia. O Lyon, inclusive, é o líder desse grupo F. O time francês chegou aos 6 pontos ao vencer o Rosenborg fora de casa, por 1 a 0, também nesta quarta-feira. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro brasileiro Cris. A rodada desta quarta-feira foi cheia de gols brasileiros - foram 5 no total. O meia Alex, por exemplo, marcou dois na vitória do Fenerbahce sobre o PSV Eindhoven, por 3 a 0. Esse resultado embolou o grupo E, já que Milan e Schalke 04 empataram por 2 a 2 na Alemanha. Assim, o Milan lidera o grupo E com 4 pontos, seguido por PSV e Fenerbahce, ambos com 3, enquanto que o Schalke tem 1. Na Bélgica, Ricardo Oliveira também deixou sua marca e garantiu a vitória do Bétis sobre o Anderletch por 1 a 0. No outra partida do grupo G, nesta quarta-feira, houve o duelo inglês entre Liverpool e Chelsea, que terminou 0 a 0. Depois dessa rodada, Liverpool e Chelsea lideram o grupo G, com 4 pontos cada. O Bétis vem logo atrás, com 3, e o Anderletch está na lanterna, ainda sem somar pontos. Já no grupo H, Diego fez um dos gols do Porto, mas o time português perdeu em casa, de virada, para o Artmedia: 3 a 2. Quem fez sua parte foi a Inter de Milão, que recebeu o Glasgow Rangers e ganhou por 1 a 0. Agora, o grupo H tem a Inter isolada na liderança, com 6 pontos. O eslovaco Artmedia e o escocês Glasgow Rangers têm 3, enquanto que o Porto perdeu os dois jogos que fez.