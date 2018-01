Real na torcida pelo rival Atlético O futebol tem suas ironias. O Atlético de Madrid cumpre campanha irregular, mas pode neste domingo ajudar o Real, seu eterno rival, a ficar menos distante da briga pelo título da temporada de 2004-05. Para tanto, precisa vencer, na visita que faz ao líder Barcelona, no Camp Nou, no principal duelo da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético tem 29 pontos, está longe de vaga para a Copa Uefa e lhe resta atrapalhar a vida do Barça, 51 e até agora a equipe mais regular da competição. O líder aposta na força do trio Xavi-Deco-Ronaldinho Gaúcho, além da eficiência do centroavante Samuel Eto?o. O camaronês comanda a artilharia da Liga, com 16 gols, e tem sido decisivo nas partidas mais complicadas. O técnico Frank Rijkaard trata de ignorar a ascensão do Real, o único adversário a lhe fazer sombra na corrida pelo título, e pede aos jogadores apenas que não percam a concentração. A temporada, lembra, apenas passou da metade. Outro confronto interessante do domingo de carnaval está marcado para o Estádio Riazór, onde o Deportivo La Coruña (28 pontos) procura consolidar reação, depois de primeiro turno inconstante. A equipe galega tem pela frente o Athletic Bilbao (30) e ainda com pretensão de chegar à Copa Uefa. O La Coruña emprestou Pandiani ao Birmingham e agora tem apenas Diego Tristan como ponto de referência no ataque. Há os times que se sentem pressionados e vêem aproximar-se a Segunda Divisão. O caso mais desesperador é o do Numancia, lanterna com 14 pontos e que sai para enfrentar o Getafe (23). O Mallorca, penúltimo com 17, enfrenta o Málaga, 21 e também na zona de descenso. O Albacete, antepenúltimo com 20, tem joga em casa contra o Zaragoza (28). O Villarreal, 34 pontos, hospeda o Racing Santander, 21 e igualmente flertando com o rebaixamento. Demais partidas: Betis (34) x Osasuna (29) e Levante (25) x Sevilla (35).