Real não joga bem e perde para o Mallorca Mesmo com todas as estrelas em campo, o Real Madrid perdeu, por 2 a 1, de virada, para o Mallorca no jogo de ida da Supercopa da Espanha. A equipe de Madri abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com o português Figo. Mas o time da casa reagiu e virou, com gols de Arnold Bruggink e Samuel Eto?o.