Real não pode falhar, diz Luxemburgo ?Se falharmos, adeus título?. Essa frase do técnico Vanderlei Luxemburgo resume perfeitamente a situação do Real Madrid, neste sábado no Santiago Bernabeu, diante do Villarreal, time que está fazendo a melhor campanha de sua história no Campeonato Espanhol (3º lugar, com 52 pontos ganhos). A única mudança no time será a entrada de Pavon, em lugar de Helguera, que teve gastroenterite. E, além de tentar conseguir a vitória diante de um adversário tão difícil, o Real Madrid vai ter de torcer para que o Málaga, em seu campo, tire algum ponto do Barcelona, o líder, seis pontos a frente do Real (72 a 66), no jogo de domingo.