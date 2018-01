Real não renova com Hierro e Del Bosque A diretoria do Real Madrid anunciou nesta segunda-feira que não irá renovar os contratos do técnico Vicente Del Bosque e do zagueiro Fernando Hierro. Assim, eles estão fora do time na próxima temporada, apesar de terem conquistado o título espanhol no último domingo. O compromisso dos dois com o clube acaba dia 30 de junho. Hierro defendeu o Real por 13 temporadas, sendo capitão do time nas últimas seis. Aos 35 anos, ele deixa o clube de Madri depois de ter conquistado seis títulos do Campeonato Espanhol, três da Liga dos Campeões da Europa, dois do Mundial Interclubes, um da Copa do Rei da Espanha, quatro da Supercopa da Espanha e um da Supercopa da Europa. Já Del Bosque, que tem 53 anos e assumiu o Real em novembro de 99, também somou grandes títulos no clube. Foram 2 do Campeonato Espanhol, 2 da Liga dos Campeões e um Mundial Interclubes. Segundo o diretor-geral do Real, Jorge Valdano, a saída dos dois representa o ?fim de um ciclo? no clube.