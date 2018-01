Real não terá Ronaldo contra La Coruña O Real Madrid encara neste sábado uma missão difícil em La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. Vencer o Deportivo sem alguns de seus galácticos, entre eles o atacante brasileiro Ronaldo, que sofre de uma séria artrite no dedão do pé. A partida marca também o reencontro de Mauro Silva, que nunca perdeu do Real em casa - são 12 anos no Riazor -, e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que revelou o volante para o futebol. Os dois estavam juntos quando o Bragantino ganhou o Paulista de 1990. "Encontrei com ele poucas vezes, na televisão. Vai ser legal falar com ele, mas quero conversar depois do jogo também", revelou Mauro Silva, que não esquece o quanto Luxemburgo o ajudou na carreira. "Ele é um treinador exigente, dá grande ênfase ao trabalho do grupo, ao aspecto coletivo. Amanhã vai ser especial." Quanto aos desfalques do Real, Mauro Silva disse que Luxemburgo saberá o que fazer. "O elenco é forte e tenho certeza de que ele está preparando mentalmente a equipe para superar as ausências." Além de Ronaldo, Luxemburgo não terá Raúl, com gripe, Salgado e Guti, ambos machucados, e Helguera, suspenso. Zidane também é dúvida, pois se recupera de lesão no joelho. O líder Barcelona também joga neste sábado, fora de casa, contra o Numancia, mas só tem uma dúvida: o goleiro Valdes, que se machucou contra o Chelsea, na Liga dos Campeões. A diferença para o Real é de 7 pontos. Espanyol x Albacete e Mallorca x Levante são os outros jogos deste sábado. Enquanto isso, o Valencia demitiu nesta sexta-feira o técnico Claudio Ranieri, depois da eliminação da equipe na Copa da Uefa.