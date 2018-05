Real nega venda bilionária para dono do Manchester City

A diretoria do Real Madrid negou nesta terça-feira as especulações sobre a venda do clube para o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City. De acordo com a imprensa espanhola, o magnata havia oferecido 1 bilhão de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) pela equipe.

Em nota oficial divulgada em seu site, o Real diz que "não existe interesse e nem oferta do xeque pelo clube". O documento diz ainda que "sua alteza sempre mostrou enorme respeito pelo Real Madrid, e tem conhecimento de que o clube pertence a seus sócios".

Além de ser dono do Manchester City, o xeque Mansour é presidente do Al Jazira, de Abu Dabi. O time do emirado tem uma parceria técnica com o Real Madrid desde 2005, e o xeque é amigo de Florentino Perez, mandatário do clube madrilenho.