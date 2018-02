Real oferece ? 18 milhões por Cassano O Real Madrid estaria disposto a oferecer aproximadamente 18 milhões de euros para contratar o jovem atacante italiano Antonio Cassano, do Roma, informou nesta quarta-feira o jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport. De acordo com a publicação, no entanto, o Real não está sózinho. O jornal garante que a Juventus de Turim também está interessada no atacante. Cassano, que tem contrato com o Roma até junho de 2006, estaria propenso aaceitar a proposta da Juve, porque assim, voltaria a trabalhar com o técnico Fábio Capello. A oferta da Juventus por Cassano seria de 15 milhões de euros mais o atacante romeno Adrian Mutu, contratado no mês de janeiro e que não pode jogar até meados de maio em conseqüência de sua suspensão por doping (consumo de cocaína) quando ainda atuava pelo Chelsea.