Real oferece ? 35 milhões por Buffon O Real Madrid estaria disposto a oferecer aproximadamente 35 milhões de euros ao Juventus para contratar o goleiro italiano Gianluigi Buffon, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal esportivo La Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, que dedica praticamente uma página inteira ao assunto, um emissário do Real Madrid se reuniu ontem com dirigentes do Juventus para iniciar as negociações. Gianluigi Buffon, nascido em Carrara em 28 de janeiro de 1978, foi contratado pelo Juventus ao Parma em meados de 2001 por cerca de 50 milhões de euros. Ele tem contrato até 30 de junho de 2009 e recebe 4,5 milhões de euros por ano. O Real Madrid teria oferecido a Buffon um contrato de 5,5 milhões de euros por temporada. Ainda segundo o jornal, o clube italiano só estaria disposto a abrir mão do goleiro por 60 milhões de euros.