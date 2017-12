Real: opção preferencial por Robinho A equipe do Real Madrid vai assinar nesta quarta-feira um termo de ?opção preferencial? para a contratação do atacante Robinho segundo informa o jornal espanhol Marca em sua edição de hoje. De acordo com o diário, representantes do Real deverão se encontrar com agentes do jogador amanhã, em Madri para tratar do assunto. A informação do jornal, coincide com o depoimento do procurador do jogador, Vágner Ribeiro, em entrevista à Rádio Joven Pan, de São Paulo. Ribeiro disse à emissora que não queria falar sobre transferência enquanto durasse o seqüestro da mãe do atacante, ocorrido no sábado, mas acabou admitindo as negociações. Vágner Ribeiro contou que o clube espanhol está tentando resolver as questões de naturalização no elenco - entre eles dos brasileiros Roberto Carlos e Ronaldo e do argentino Samuel - e que por conta disso, gostaria de ter Robinho somente a partir de julho de 2005. ?Só que com tudo isso (o seqüestro) Robinho não tem mais clima para jogar no Brasil?, disse o procurador. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, nega as negociações. Disse que nesta terça-feira conversou com Vágner Ribeiro e recebeu do agente a garantiu que Robinho não deixa o clube antes do final do primeiro semestre do ano que vem. ?Ele me garantiu, ainda, que não está acertando nada com clubes europeus?, acrescentou. Robinho tem contrato com o Santos até janeiro de 2008 e a multa rescisória estaria estipulada em US$ 50 milhões.