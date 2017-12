Real paga parcela e encerra polêmica O Real Madrid efetuou nesta quarta-feira o pagamento da primeira parcela da compra do passe do atacante Ronaldo e considera encerrada a polêmica com a Inter de Milão. O presidente do Real, Florentino Pérez, se encarregou pessoalmente de ordenar o pagamento de 7,5 milhões de euros, a fim de que não pairasse nenhuma dúvida quanto à saúde financeira da equipe. O clube espanhol pagou 38 milhões de euros para ter o futebol do brasileiro. O conflito surgiu no final da semana passada, quando a imprensa italiana divulgou uma suposta intenção da Inter de Milão de recorrer à Fifa para garantir o pagamento. O presidente do clube italiano teria dito que o Real havia se comprometido a quitar a primeira das cinco parcelas no início de outubro e não havia cumprido a promessa. O Real se defendeu e assegurou que havia um acordo para que os pagamentos fosse feitos trimestralmente. Hoje, Florentino Perez explicou que o erro ocorreu em razão do ritmo acelerado em que as negociações se devenvolveram.