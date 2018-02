Real pede ajuda a Roberto Carlos O Real Madrid quer mais um jogador brasileiro, mas para isso precisa abrir uma vaga de extra-comunitário (sem nacionalidade de países da União Européia) em seu elenco. E a chave para o negócio é Roberto Carlos. O clube espanhol quer contratar o zagueiro Luisão, do Benfica. Se conseguir, ficará com quatro extra-comunitários - os outros são Roberto Carlos, Ronaldinho e o argentino Samuel, recém-contratado da Roma. Para poder contar com os quatro, a diretoria propôs a Roberto Carlos que ele se naturalize espanhol (passaria a ter dupla cidadania e poderia continuar jogando pela Seleção Brasileira). Em troca desse favor, o clube oferece ao lateral um contrato por quatro anos - como quer o jogador - e não por apenas dois como propõe se Roberto Carlos continuasse sendo extra-comunitário. O clube espera uma resposta nos próximos dias. Luisão foi indicado ao Real Madrid pelo técnico José Antonio Camacho, que o dirigiu no Benfica e acaba de ser contratado para substituir o português Carlos Queiroz no clube espanhol. Esse detalhe pode ajudar na negociação, como reconhece Giuliano Bertolucci, procurador do zagueiro. "O Camacho gosta muito do Luisão e o Luisão se dá bem com ele. Sem dúvida isso pode ajudar o negócio a sair", disse. Empresário vai para Lisboa - Bertolucci contou que ainda não teve um contato oficial com a direção do clube espanhol, mas já foi procurado por um empresário que o sondou em nome do Real. Luisão foi vendido pelo Cruzeiro ao Benfica em agosto por 2,5 milhões de euros e assinou contrato por quatro anos. Mas o acordo tem uma particularidade: é como se o zagueiro estivesse emprestado ao Benfica pelo Central Español (clube uruguaio que detém seus direitos federativos), porque ao final de cada temporada o clube português precisa renovar esse "empréstimo". "O Benfica tem a preferência de compra, mas se surgir uma proposta pelo Luisão o clube é obrigado a igualá-la para ficar com ele. Se não cobrir, o Luisão e o Benfica ficam com 25% do valor da transferência", explica Bertolucci. O empresário do zagueiro embarcará quarta-feira que vem para Lisboa a fim de acompanhar a Eurocopa - que começa sábado. E acha bem provável que tenha início a negociação para a ida de Luisão para o Real Madrid. "Se eles têm mesmo interesse no jogador, acho que devem aproveitar que vou estar ali pertinho para conversar comigo." O zagueiro foi convocado ontem por Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa América.