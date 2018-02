Real pensa que Ronaldinho e Deco serão titulares do Barcelona

O diretor esportivo do Real Madrid, Predrag Mijatovic, afirmou hoje que Ronaldinho Gaúcho e Deco serão titulares no clássico do próximo domingo contra o Real Madrid. "É normal que em cada treino os treinadores realizem testes. Acho que Ronaldinho Gaúcho jogará, assim como Deco", afirmou o diretor esportivo do Real. Para Mijatovic, o desfalque do argentino Leo Messi é significativo, porém o retorno do camaronês Samuel Eto'o compensa com sobras este problema. "Messi é um grande jogador que, infelizmente para o torcedor, vai nos privar do prazer de vê-lo jogar. É um desfalque importante, mas o Barcelona recuperou um ótimo jogador como Eto'o. É muito determinante e parece que voltou em grande forma", concluiu.