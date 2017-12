Real perde e agora torce contra o Valencia O Real Madrid, contando com todas suas estrelas, não conseguiu evitar mais uma derrota neste sábado. Desta vez, a equipe foi superada pelo La Coruña por 2 a 0 e complicou sua situação na competição. Neste domingo, precisa torcer contra o líder Valencia, que enfrenta em casa o Betis, para continuar a apenas um ponto de diferença para o rival: o Real tem 70 e o Valencia 71. Outro time que também gostou desta derrota foi o Barcelona, que neste domingo pega o Espanyol e tem 66 pontos. Assim, pode se aproximar mais da equipe de Madri. O La Coruña, mesmo jogando com muitos reservas, pois se concentra para a partida contra o Porto pela Liga dos Campeões, não deu chance para o adversário e venceu com gols de Diego Tristán e Capdevilla, numa cobrança de falta ensaiada. A equipe chegou a 65 pontos no Campeonato Espanhol. Além da derrota, o Real desperdiçou a chance de retomar a ponta da tabela. Na última rodada, já havia perdido em casa para o Barcelona por 2 a 1. E para complicar a situação, o meia Zidane foi expulso ainda no primeiro tempo, depois de uma entrada dura por trás no brasileiro Djalminha. No outro jogo deste sábado, o Atlético de Madrid venceu em casa o Celta por 3 a 2. Os gols da equipe foram marcados por Nano, Fernando Torres e García Calvo. Milosevic e o brasileiro Edu descontaram para a equipe de Vigo.