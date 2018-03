Real perde e dá chance ao La Coruña O Real Madrid foi derrotado pelo Celta neste sábado e com isso, permitiu que o La Coruña possa encostar na liderança do Campeonato Espanhol. Jogando em Vigo, o time de Madri perdeu o brasileiro Roberto Carlos, expulso ainda no primeiro tempo, e o adversário não teve problemas para ganhar por 3 a 0. Agora, o La Coruña, que joga contra o Rayo Vallecano neste domingo, pode diminuir a vantagem de nove pontos do líder Real. Em outra partida disputada neste sábado, o clássico de Barcelona, entre Espanhol e Barça, ficou no 0 a 0. O brasileiro Rivaldo saiu contundido e não pôde ajudar o Barcelona, que já não tem mais chances de ser campeão. Também hoje, o Valencia derrotou o Real Sociedad por 2 a 1. Além do jogo do La Coruña, mais seis partidas estão programadas para este domingo, pela 33ª rodada do Espanhol: Alavés x Racing Santander, Osasuna x Mallorca, Oviedo x Athletic Bilbao, Zaragoza x Numancia, Valladolid x Málaga e Villarreal x Las Palmas.