Real perde e pode ver Barcelona se isolar mais na liderança O Real Madrid deixou de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol ao perder fora de casa para o Villarreal por 1 a 0. Com a derrota, a equipe merengue continua com 39 pontos, um a menos que o Barcelona, que lidera a competição com dois jogos a menos que o time de Madrid. No primeiro tempo, ambas as equipes procuraram o gol, mas apresentaram um futebol fraco e sem objetividade, facilitando a vida dos goleiros. Robinho, mais uma vez teve uma atuação discreta e continua sem brilhar no Real Madrid. Na etapa complementar, quando parecia que o placar não ia sair do 0 a 0, Marcos fez boa jogada individual e aos 22 minutos fez o gol da vitória dos donos da casa. Com o resultado, o Villarreal chega aos 29 pontos e agora divide a oitava colocação do campeonato com o Getafe. No outro jogo deste sábado, o zagueiro brasileiro Fabiano Eller estreou pelo Atlético de Madrid. Seu time empatou em casa com o Racing Santander, por 1 a 1, e chegou aos 36 pontos, mantendo-se no bloco de classificação para a próxima edição da Copa da Uefa. Caso tivesse vencido, o time poderia encostar nos líderes da competição e ficar no pelotão de classificação da Liga dos Campeões. No primeiro tempo, o Atlético poderia sair na frente, mas Fernando Torres e Aguero perderam várias oportunidades e o placar não foi alterado. No segundo tempo, a defesa dos donos da casa falhou e Zigic marcou para o Racing Santander, aos 29 minutos. Dois minutos depois, em jogada ensaiada, Pablo Ibanez empatou o jogo para o Atlético.