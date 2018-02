Real perde e vê Barça se distanciar A cada rodada aumenta a distância entre o líder Barcelona e o seu rival Real Madrid no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, o brasileiro Júlio Baptista foi o algoz dos galácticos, ao anotar o gol da vitória do Sevilla por 1 a 0, em pleno Santiago Bernabéu. Agora, o Barça, com 42 pontos, tem 13 pontos a mais do que o time de Madri, que despencou para o quinto lugar. Em jogo polêmico, em que o árbitro Esquina Torres expulsou Tamudo e Serrano, do Espanyol, no último minuto do primeiro tempo, o Valencia venceu por 3 a 0, gols de Barraja e Mista (2), e pulou para segundo lugar no campeonato, com 32 pontos. Jogar no estádio Riazór não dá mais medo aos visitantes. Também nesta quarta-feira, o Deportivo La Coruña somou novo tropeço em casa, desta vez diante do Zaragoza, que não vencia havia quase dois meses: 3 a 2. Demais resultados da rodada: Malaga 1 x 5 Real Sociedad, Albacete 2 x 2 Villarreal, Getafe 2 x 0 Racing Santander, Athletic Bilbao 4 x 0 Mallorca e Osasuna 2 x 0 Numancia. O Campeonato Espanhol volta a ser disputado só no dia 8 de janeiro.