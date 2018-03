Real perde em Madri após 49 jogos O Real Madrid perdeu uma invencibilidade de 49 jogos (914 dias), neste sábado, ao ser goleado, pelo Mallorca, por 5 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, o Real segue com 64 pontos, contra 60 de Real Sociedad e La Coruña, que ainda jogam neste fim semana. A Real Sociedad enfrenta o Sevilla, neste sábado, enquanto o La Coruña encara, domingo, o Recreativo Huelva. Ronaldo, aos dez minutos de jogo, abriu o placar para o Real, que manteve a vantagem até o final da primeira etapa. No segundo tempo, o Mallorca fez quatro gols em 24 minutos. Pandiani empatou aos três, Riera fez o segundo aos sete, Eto?o fez o terceiro aos 17 e Roberto Carlos, contra, aos 24, aumentou a vantagem para a equipe visitante. Aos 47, Carlos completou a vitória histórica do Mallorca.