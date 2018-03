Real perde jogo, liderança e Ronaldo Foi um dia desastroso para o Real Madrid: perdeu do pequeno Osasuna, por 3 a 0, perdeu Ronaldo, que saiu de campo machucado ainda no primeiro tempo, e perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Valencia, que derrotou o Zaragoza, no campo do adversário, por 1 a 0. Agora, o Valencia tem 69 pontos ganhos, contra 67 do Real Madrid. No jogo contra o Osasuna, o Real Madrid foi surpreendido logo de início, com um gol do adversário, feito por Valdo, aos 2 minutos do primeiro tempo. Aos 24, mais notícia ruim para o time madrilenho: após uma disputa com o goleiro adversário, Ronaldo caiu na área, apertando a parte posterior da coxa esquerda. O artilheiro acabou sendo substituído e o Real Madrid também não se recuperou mais. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, Pablo García fez o segundo do Osasuna. No segundo tempo, o Real Madrid esboçou uma reação, mas quem fez o terceiro foi o Osasuna (Moha, aos 16 minutos), definindo o marcador do jogo. Já o Valencia não desperdiçou a chance e, em jogo muito disputado, acabou fazendo um gol (Angulo, de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo) e vencendo o sólido esquema defensivo do Zaragoza, para passar à liderança do torneio. Foi a sexta vitória seguida do time no campeonato. O Deportivo La Coruña coroou uma semana de sonho (em que bateu o Milan por 4 a 0, para se classificar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa), ganhando por 2 a 0 do Villarreal, com gols de Pandiani (aos 38 do primeiro tempo) e Tristán (aos 45 do segundo), chegando aos 60 pontos ganhos e recuperando o terceiro lugar, perdido no sábado para o Barcelona, que, com um gol de Ronaldinho Gaúcho (que acabou sendo expulso de campo), bateu o Valladolid por 3 a 1. Nos outros jogos, Espanyol 1, Albacete 1; Betis 0, Mallorca 2; Real Sociedad 2, Murcia 0; Racing Santander 1, Atlético de Bilbao 2 e Malaga 3, Atlético de Madri 1.