Real perde, mas segue na Copa do Rey O Real Madrid perdeu, mas esta na semifinal da Copa do Rey. Atuando com vários reservas, a equipe do Real perdeu para o Rayo Vallecano, por 1 a 0, gol de Peragón, aos 47 minutos do segundo tempo. No primeiro jogo, em Madri, o Real vencera por 4 a 0. Com este resultado, o Real se une ao Athletic Bilbao, Deportivo La Coruña e Figueres. Também nesta quarta-feira, o Deportivo obteve a vaga na prorrogação, após perder no tempo normal por 2 a 0 (gols de Fernando e Mário) para o Valladolid. No tempo extra, Tristán marcou para o Deportivo, que vencera o primeiro jogo também por 2 a 0. O Figueres empatou com o Cordoba sem gols e se classificou por causa da vitória, por 2 a 0, no primeiro jogo.