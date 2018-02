Real perde para Valencia; Getafe lidera Sem o atacante Ronaldo e o meia Júlio Baptista, que se recuperam de contusão, o Real Madrid não jogou bem e perdeu por 2 a 1 para o Valencia, neste domingo, em pleno Santiago Bernabeu, em partida válida pelo oitava rodada do Campeonato Espanhol. O time de Vanderlei Luxemburgo demonstrou nervosismo no momento de decidir - Raul e Robinho não conseguiram ser eficientes na hora da conclusão e Zidane chegou a perder um pênalti. Para piorar as coisas, a equipe não teve controle emocional nos momentos de maior pressão. Resultado: teve Gravesen e Beckham expulsos. O Valencia se aproveitou da situação e venceu a partida com justiça. Com o resultado, o Real não só perdeu a liderança do campeonato como caiu para a terceira colocação, com 15 pontos. O líder é o Getafe, que chegou aos 17, um a mais que o Celta, o segundo colocado. O Barcelona, que jogou no sábado, aparece apenas na sexta colocação, com 13 pontos ganhos. O time do Valencia abriu a contagem com Ruben Baraja numa cobrança de falta perfeita aos 22 minutos. Um pouco antes, aos 11, Zidane desperdiçou uma penalidade máxima chutando a bola nas mãos do goleiro. O Real empataria ainda no primeiro tempo em bela jogada de Raul, aos 36. Mas nem teve tempo de comemorar. Aos 39, David Villa faz o gol da vitória numa cobrança de pênalti. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Villarreal 3 x 0 Mallorca Sevilha 2 x 0 Alavés Cádiz 1 x 0 Athétic Bilbao Celta 1 x 0 Espanyol Barcelona 3 x 0 Osasuna Real Sociedad 2 x 0 Deportivo la Coruña Getafe 5 x 2 Zaragoza Málaga 5 x 0 Bétis Racing 0 x 1 Atlético Madrid