Real pode garantir vaga na Noruega O Real Madrid terá a volta do inglês David Beckham na partida desta terça-feira contra o Rosenborg, na Noruega, que poderá garantir a classificação antecipada do time para a segunda fase da Liga dos Campeões. Ele se recuperou das dores musculares que o tiraram da partida de sábado contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol, e entrará na vaga do uruguaio Pablo Garcia, que cumprirá suspensão. Em segundo lugar no Grupo F com seis pontos, o Real garantirá a vaga se ganhar e o Lyon não perder para o Olympiakos, na Grécia. Por causa dos desfalques de Ronaldo, Zidane, Pablo Garcia e Julio Baptista, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalará Diogo e Sérgio Ramos como volantes. ?Não tenho outra alternativa para montar o time. Vamos apostar no contra-ataque e confiar na qualidade de Guti, Beckham, Raúl e Robinho?. No primeiro turno, o Real derrotou os noruegueses, em Madri, por 4 a 1. E, nesta terça, Luxemburgo espera um jogo ainda mais complicado. ?Em casa, o Rosenborg é mais forte. E vai nos criar muitos problemas nas bolas paradas?. Em Atenas, o Lyon garantirá a classificação se bater o Olympiakos ou se empatar e o Real Madrid não perder para o Rosenborg. O Grupo G também poderá ser decidido nesta terça. Se vencerem seus jogos, Chelsea (contra o Betis, fora de casa) e Liverpool (contra o Anderlecht, em casa) estarão classificados. A briga está boa no Grupo E. O líder Milan vai enfrentar o PSV, em Eindhoven, enquanto o vice-líder Fenerbahce jogará fora de casa contra o Schalke 04. O time turco não terá Alex, que cumprirá suspensão. No Milan, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Vieri será um dos atacantes. Seu companheiro deverá ser Shevchenko, finalmente recuperado de uma lesão muscular. Se o ucraniano não puder jogar, seu substituto será Inzaghi ou Gilardino. A diretoria do Milan estará de olho no zagueiro Alex, ex-Santos, um dos destaques do time holandês. Ele é um dos nomes pretendidos pelo clube para reforçar ? e rejuvenescer ? a zaga na próxima temporada. O outro que interessa para o setor é Cris, do Lyon. Um observador do Milan estará na Grécia para vê-lo em ação. Em Milão, a Inter receberá o Porto e se ganhar ficará muito perto da classificação. O técnico Roberto Mancini afirmou que a dupla de ataque será formada por Adriano e pelo nigeriano Martins.