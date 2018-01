Real pode pagar US$ 65 mi por Zidane Real Madrid e Juventus (ITA) estão muito próximos de fechar uma transferência de valor recorde no futebol mundial. Segundo informação veiculada hoje pela emissora de rádio espanhola Cope, o Real estaria disposto a pagar US$ 65 milhões pelo passe do meia-atacante francês Zinedine Zidane, atualmente na equipe italiana. O valor da transação superaria em US$ 9 milhões o recorde que representou a venda de Luis Figo do Barcelona para o próprio Real Madrid, no ano passado. Segundo a emissora, um acordo verbal teria sido fechado nesta terça-feira na Suiça, depois de um encontro entre o presidente do Real, Florentino Perez, e o gerente geral da Juventus, Lucian Moggi. A assinatura do contrato poderia se dar ainda hoje. A diretoria do Real não confirma a informação. Eleito melhor jogador do mundo em 98 e em 2.000, Zidane já demonstrou interesse em trocar a Itália pela Espanha.