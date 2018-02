Real poderia desembolsar ? 50 milhões por Cristiano Ronaldo Após os rumores sobre a venda de Ronaldo para o Milan, de acordo com a imprensa espanhola o Real Madrid estaria disposto a fazer uma das transações mais caras de sua história ao oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) para que o português Cristiano Ronaldo deixe o Manchester United. Segundo o diário As, a contratação do jovem atacante da seleção portuguesa "é uma aposta para o futuro e que para tal o clube merengue fará uma mega oferta de 50 milhões de euros". Caso a equipe inglesa aceite a proposta por Cristiano Ronaldo, esta seria a terceira maior quantia paga pelo Real Madrid por um jogador, atrás do francês Zinedine Zidane (72 milhões de euros) e de seu compatriota Luis Figo (55 milhões de euros). "Os 21 anos do atacante, seu potencial em marketing e seu futebol explosivo fazem a diretoria merengue já considere sua contratação prioritária", publicou o jornal espanhol nesta quinta-feira. Ex-companheiro do português no Manchester e atualmente no Real, o atacante holandês Ruud van Nistelrooy disse que gostaria de contar com Cristiano Ronaldo jogando ao seu lado. "Ele é um jogador fantástico. Esta está tendo sua melhor temporada no Manchester United. Ele está marcando muitos gols e jogando muito bem. Mesmo sendo jovem, ele já tem muita experiência pois jogou a Copa do Mundo, a Eurocopa e a Liga dos Campeões. Ele é muito forte fisicamente e tem uma técnica apurada", elogiou Nistelrooy. Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até 2010 e Carlos Queiroz, dirigente do clube inglês, disse que a renovação de contrato do atacante já vem sendo negociada.