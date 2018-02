Real pontuou em 6 de suas últimas 8 visitas ao Camp Nou

Com a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Barcelona, o Real Madrid conseguiu no domingo seu segundo triunfo no estádio Camp Nou nas últimas quatro temporadas, mantendo assim os bons resultados obtidos nas suas últimas oito visitas ao campo do rival, nas quais só foi derrotado duas vezes (2000-01 e 2004-05). Entre 1992 e 1999, o Real Madrid perdeu todos os jogos que disputou no Camp Nou mas, desde a temporada 99-00, o time ganhou em duas ocasiões e empatou em quatro. A vitória na temporada 2003-04 foi a primeira do Real Madrid em Barcelona em mais de 20 anos. Na temporada passada, a equipe de Fabio Capello esteve a ponto de ganhar, arrancando um empate em 3 a 3 no fim do jogo. Na temporada 99-00, o Real Madrid também empatou, desta vez em 2 a 2, em um clássico lembrado pelo gesto de Raúl de silenciar a torcida do Barça. Também empatou nas temporadas 2001-02 e 2002-03 e também há dois anos atrás. Desde que Frank Rijkaard começou a treinar o Barcelona, o time venceu o Real Madrid no Camp Nou apenas uma vez. Foi em sua segunda temporada, com um contundente 3 a 0. Desta vez, o Real Madrid saiu de Barcelona com a vitória graças a um golaço do brasileiro Júlio Baptista.