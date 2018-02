Real poupa os titulares no Espanhol O Real Madrid está a distância razoável do líder Barcelona no Campeonato Espanhol. Nem por isso o técnico Mariano Rémon pensou duas vezes e decidiu dar descanso a alguns titulares na visita de neste domingo ao Villarreal, pela 14ª rodada de 2004-05. Zidane, Roberto Carlos, Raúl e Figo são alguns dos ´galácticos´ que ficam fora para estar em forma no duelo com a Roma, pela última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões. O Real precisa vencer na Itália para não depender de ninguém e seguir adiante no torneio continental. A ausência de figurões deve dar nova chance para Michel Owen se fixar como opção de ataque. O inglês é o mais cotado para iniciar o jogo ao lado de Ronaldo. "Não sei se serei o escolhido", afirmou, para fugir de polêmicas. "Seria muito injusto, sendo novo, dizer que tenho de jogar", ponderou. "Não é correto me queixar. Tenho de falar em campo, com gols." Até agora, marcou 5 vezes no torneio doméstico. O Real tem 25 pontos e se concentra na Liga dos Campeões seu projeto mais ambicioso. O Villarreal, com 14, está perto da zona de rebaixamento, acumula três derrotas consecutivas, mas no meio da semana reagiu, com empate de 1 a 1 com o Partizan Belgrado, pela Copa da Uefa. Além disso, se anima com o fato de ter perdido só uma partida em casa até agora. "Temos muita vontade de retomar o caminho das vitórias", admitiu o argentino Sorín. "Quem sabe agora?" A rodada terá ainda o Espanyol (23 pontos e boa campanha), em duelo fora de casa com o Zaragoza (18). Outras partidas: Levante (19) x Getafe (13), Santander (15) x La Coruña (20), Sevilla (21) x Athletic Bilbao (15), Mallorca (10) x Numancia (11) e Atlético de Madrid (19) x Osasuna (20).