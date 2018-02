Real prepara "liquidação", diz imprensa A eliminação logo nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, que ampliou o jejum de títulos para mais de dois anos, deverá provocar uma revolução no Real Madrid. Os jonais espanhóis avaliam nesta sexta-feira que o clube ?está em obras? e que uma a ?liquidação de galácticos? já está em curso. A pressão é tão grande que até mesmo o técnico Vanderlei Luxemburgo está com o cargo ameaçado. De acordo com a imprensa, o presidente Florentino Pérez já percebeu que a equipe precisa passar por uma ?ampla renovação", sob risco de perder rumo. Os jornais lembram que Pérez transferiu para Luxemburgo a responsabilidade de promover as mudanças, mas fazem uma advertência. ?Ele vai precisar tomar uma decisão a respeito dos galácticos. Se não o fizer, poderá ser substituído por Fábio Capello (do Juventus)?, sustenta o diário Marca. Para o jornal, o único intocável é o francês Zinedine Zidane - que quando se aposentar, poderá trabalhar como uma espécie de embaixador do clube. Os demais, inclusive o Fenômeno Ronaldo, são descartáveis. Luis Figo e Raul são os mais desgastados e poderão ser os primeiros a sair. Ronaldo já estaria, inclusive, tentando reabrir as negociações para voltar à Inter de Milão. CHEGADA - Com as prováveis saídas de alguns craques, os jornais espanhóis se permitem especular sobre contratações. As mais prováveis, de acordo com os diários, são a chegada de Robinho e do espanhol Reyes, hoje no futebol inglês.