Real prepara recepção para Beckham Nem repórteres nem fotógrafos da imprensa de fofocas. O Real Madrid quer gente ?séria? na cobertura da apresentação de David Beckham, quarta-feira, na sede do clube. Foram mais de mil pedidos, mas o Real credenciou 560 jornalistas, apenas da crônica esportiva, de 40 países, incluindo Japão, China, Estados Unidos, Argentina, Brasil e de quase toda a Europa. Jornalistas da imprensa ?rosa?, como os espanhóis denominam os fofoqueiros, foram barrados. A cerimônia terá transmissão ao vivo de 30 redes de televisão para todo o mundo. Emissoras brasileiras não mostrarão o evento. Nenhum jogo do Real Madrid na temporada passada teve tanto apelo da mídia como a apresentação do astro inglês. Beckham desembarca nesta terça em Madri. Será submetido a exames médicos e depois ficará recluso até quarta. Na despedida, em Londres, o jogador organizou uma festa em um bar famoso da capital inglesa com direito a comida espanhola. Elton John e a atriz Liz Hurley participaram do evento. O Real Madrid ainda não decidiu o número da camisa de Beckham. Na apresentação, na quarta, o jogador deve vestir uma camisa sem número. O inglês deve herdar a número 11 de Ronaldo, que pode ser o 9, de Morientes, cotado para ser vendido. Beckham terá mais 22 dias de férias. No dia 24, ele se apresenta com todos os jogadores para a pré-temporada na Ásia. Os primeiros treinamentos serão realizados em Kunming, China. Quatro amistosos foram programados: Dragon Team, em Pequim; FC Tokio, em Tóquio; seleção da China, em Hong Kong; seleção da Malásia, em Kuala Lumpur. Todos esses jogos atendem a interesses comerciais do Real Madrid.