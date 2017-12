Real promete "mimar" Robinho O Real Madrid está disposto a mimar seu novo ?galáctico?. Para que Robinho não precise enfrentar o desgaste de um vôo de carreira para ir a Madri, o clube pretende colocar um jatinho à disposição do craque. Falta definir se o avião pegará seus pais (Gilvan e Marina) e seu empresário Wagner Ribeiro em São Paulo e depois buscará o craque em Belém ? o Santos enfrentará o Paysandu na quarta ? para seguir viagem, ou se Robinho voltará para São Paulo com a delegação santista na quinta e daqui embarcarão todos juntos para a Espanha. Sua apresentação oficial com a camisa 10 está marcada para sábado. E no campo seu primeiro contato com a torcida será dia 11 de setembro, na partida contra o Celta ? no Santiago Bernabeu ? pela segunda rodada do Espanhol. Ele não participará do jogo da primeira rodada ? dia 28, contra o Cadiz, fora de casa ? porque vai chegar a Madri em cima da hora. Se não tivesse tido de jogar pelo Santos depois que o negócio foi fechado, teria participado da pré-temporada de 15 dias na Áustria e estaria à disposição de Vanderlei Luxemburgo para a abertura do campeonato. Depois de acompanhar o jogo com o Cadiz, Robinho embarcará para o Brasil com Ronaldo, Roberto Carlos e Júlio Baptista. Os quatro se apresentarão ao técnico Carlos Alberto Parreira a fim de se prepararem para o jogo do dia 4 contra o Chile, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Voltam à Espanha para o amistoso que o Brasil fará dia 6 com o Sevilla e a seguir se reapresentam a Luxemburgo. Robinho assinou contrato por cinco anos e é a nova aposta de marketing do clube. Seu sorriso fácil e seu estilo de jogo cheio de dribles têm tudo para arrebatar o torcedor e impulsionar a venda de camisas com seu nome e número. Como é praxe na gestão de Florentino Perez, Robinho cederá ao clube 50% do valor de todo contrato publicitário que assinar ou renovar daqui para a frente. E em breve ele poderá trocar de material esportivo. Hoje o atacante tem vínculo com a Nike, mas a Adidas ? que veste o Real Madrid e é um dos patrocinadores oficiais da Copa do Mundo ? está interessada em tirá-lo da rival. O salário de Robinho será de 4,5 milhões de euros (R$ 13 milhões) por temporada ? no Santos, recebia R$ 2,5 milhões. Ronaldo, Zidane, Beckham e Raúl recebem 6,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).