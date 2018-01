Real quer anular jogo contra Españyol A diretoria do Real Madrid pretende pedir a impugnação do jogo contra o Espanyol, disputado neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, em razão de um suposto erro do árbitro Juan Rodriguez Santiago. A partida terminou com a vitória do Espanyol por 1 a 0, num gol muito contestado pelos jogadores do Real. O árbitro havia apitado um pênalti em favor do Espanyol, mas recuou da decisão, depois que o atacante Jarque marcou o gol na seqüência do lance. "Ao contrário do que ocorreu na segunda rodada, (juiz validou gol do Celta numa bola que não chegou a ultrapassar a linha), quando houve falha técnica do árbitro, o Real acredita que desta vez houve um erro de interpretação da regra, porque a partir do momento em que o juíz apitou a falta, as ações subseqüentes estão automaticamente sem validade?, alega o clube em um comunicado oficial publicado no site ocifial ( Realmadrid.com). "As imagens de video deixam muito claro que antes de o jogador do Espanyol arrematar para o gol, o jogo foi interrompido pelo apito do árbitro. É possível ouvir o som (do apito) com nitidez?, acrsecenta a nota. ?Resta perguntar apenas porque o árbitro mudou sua decisão?, questiona o clube. O Real Madrid vive um início de crise. O time formado para ganhar tudo esta temporada, perdeu três jogos seguidos - Celta e Espanyol pelo Campeonato Espanhol e Lyon, pela Liga dos Campeões da Europa. Os dirigentes do Real apostam que possa se repetir na Espanha, a decisão da Fifa tomada no início deste mês, quando o resultado do jogo entre Uzbesquistão e Bahrein, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi anulado por erro da arbitragem. ERRO - Jogando em casa, o Usbequistão vencia por 1 a 0 quando teve um pênalti a seu favor. Djeparov bateu e marcou o gol, mas o árbitro japonês Toshimitsu Yoshida anulou o lance, apontando invasão de área do jogador Kapadze, também do Usbequistão. Como manda a regra, o árbitro deveria mandar voltar o lance e o Usbequistão teria direito a nova cobrança. Mas ele errou e marcou tiro livre indireto para o Bahrein. O jogo seguiu normalmente e terminou 1 a 0. Diante do protesto do Usbequistão, que pedia para ser apontado como vencedor do jogo por 2 a 0, a Fifa reconheceu o erro do árbitro e anulou o resultado da partida. O jogo foi remarcado para dia 8 de outubro, novamente no Usbequistão. A partida de volta será dia 12 de outubro, no Bahrein.