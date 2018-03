Real quer apresentar Robinho já O Real Madrid quer acabar com todas as especulações em torno da situação do atacante Robinho e pretende apresentar o brasileiro como o mais novo reforço da equipe, já no final da Liga Espanhola, prevista para o final deste mês. A informação consta da edição desta quarta-feira do diário espanhol ?As?. ?O clube branco chegou a um acordo com os representantes do Santos para que o anúncio da transferência não fosse feito antes de encerrada a participação do clube brasileiro na Copa Libertadores da América, porém, o Real não quer esperar mais?, diz a reportagem do ?As?. O Santos enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira na Vila Belmiro (19h30) e está a um empate da classificação para as oitavas-de-final, que serão disputadas entre 18 e 25 de maio. A expectativa do clube, no entanto, é avançar até as finais, previstas para os dias 6 e 13 de julho. O diário informa ainda que o acordo entre Real e Robinho está fechado já há algum tempo. Falta apenas a assinatura do contrato. Robinho deverá assinar por cinco temporadas e receberá ? 2 milhões (U$ 2,6 milhões) por ano. O clube espanhol teria acertado o pagamento de ? 15 milhões (U$ 19,3 milhões) pelo jogador. De acordo com o jornal, Robinho está sendo considerado o quinto galáctico da equipe - depois de Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo e David Beckham.