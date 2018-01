Real quer Beckham, diz jornal O tablóide sensacionalista inglês ?The Mirror? garante: o Real Madrid quer contratar o meia-atacante David Beckham, o maior astro do milionário time do Manchester United. Segundo o jornal, o presidente do Real, Florentino Flores, quer aproveitar a suposta crise de relacionamento entre o jogador e o técnico do Manchester, Alex Ferguson, para convencer o jogador a trocar de clube. Segundo especula a imprensa inglesa, existe uma briga entre Beckham e o treinador. O auge das divergências teria ocorrido após a derrota por 2 a 0 para o Arsenal e a conseqüente eliminação do Manchester na Copa da Inglaterra. Irritado com o desempenho do time, Ferguson teria arremassado uma chuteira contra Beckham, provocando um corte no supercílio esquerdo do jogador. Fergusson foi a publico pedir desculpas pelo incidente e garantiu que não teve intenção de ferir o jogador. A versão, no entanto, não foi bem digerida. Até hoje Beckham não havia dado indicações de que tivesse intenção de deixar o Manchester, mas, segundo o Mirror, poderá reconsiderar sua posição. O jogador tem contrato com o clube até 2005.