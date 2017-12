Real quer dar presente à torcida O Real Madrid prepara Natal gordo para sua torcida. Mas, para tanto, precisa ganhar do Mallorca, no jogo deste domingo, fora de casa, no complemento da 18.ª rodada do primeiro turno da temporada. Dessa forma, fecha o ano como líder do Espanhol e aumenta perspectiva de ser campeão no ano do centenário. O Real Madrid iniciou o torneio com alguns resultados ruins, esteve até em 13.º lugar, mas reagiu, venceu os últimos cinco jogos e assumiu a ponta. O técnico Vicente del Bosque pode contar quase com força máxima para a visita ao Mallorca, 19 pontos e que briga para fugir da zona de rebaixamento. O único titular fora de ação é o goleiro Iker Casillas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. A atração do Real é Luís Figo. O português recebeu no início da semana o título de melhor jogador do ano, em pesquisa da Fifa com treinadores de 130 seleções nacionais. O prêmio, em 2000, havia ficado com o francês Zinedine Zidane, que desde julho trocou a Juventus pelo Real. Outra partida de destaque será o clássico de Pamplona, Norte da Espanha, entre Osasuna e Athletic Bilbao. Os dois rivais regionais estão em situação oposta. O Athletic enfim faz boa campanha, com 28 pontos e na briga por vaga para a Copa da Uefa. O Osasuna tem 19 e corre risco de ir para a Segunda Divisão. Mais complicada é a situação do Rayo Vallecano, lanterna do torneio com 12 pontos e forte candidato ao descenso. A tarefa será a de frear o Alavés, com belo desempenho até agora - 30 pontos e na liderança até alguns dias atrás. A partida está prevista para o estádio de Valleca. A rodada de encerramento do ano terá ainda o encontro de duas equipes que no momento freqüentam a zona intermediária. O Zaragoza (20 pontos) recebe Villarreal (22). O Campeonato Espanhol volta no dia 6 de janeiro.