Real quer explorar marketing de Beckham O Real Madrid sabia muito bem no que estava mirando quando fechou a contratação de Beckham. Comprou um grande jogador - embora sem talento para ser o astro principal do time -, mas comprou sobretudo um fenômeno de marketing, o jogador que mais atrai patrocinadores no futebol e que tem uma fortuna estimada em US$ 83 milhões (R$ 238,5 milhões). E aposta na imagem do inglês para conquistar ainda mais espaço no mundo. "A projeção de Beckham vai nos ajudar a consolidar a marca Real Madrid na Ásia, nos Estados Unidos e na Inglaterra", disse o presidente Florentino Perez, que promete uma outra "bomba" para os próximos dias. "Vamos anunciar um acordo que fechamos na China que será muito importante para o futuro do Real Madrid." Não por acaso, a primeira etapa da pré-temporada do time na Ásia será na China, entre 25 de julho e 2 de agosto. Como já havia acontecido com Figo, Zidane e Ronaldo - os outros astros contratados por Florentino Perez -, Beckham cederá ao clube 50% de seus direitos de imagem. Isso não vale para os contratos de publicidade em vigor, mas ele terá de entregar ao clube metade do valor de todo contrato que assinar ou renovar. O Real e o jogador têm dois patrocinadores em comum: Adidas e Pepsi. Nesta quarta-feira, o diretor-esportivo do Real, Jorge Valdano, confirmou que a camisa 7 continuará sendo de Raúl. E onde jogará Beckham? O mais provável é que Flávio Conceição deixe o time, Zidane jogue um pouco mais recuado, o inglês atue aberto pela direita - como fazia no Manchester - e Figo seja deslocado para a esquerda.