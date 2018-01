Real quer Kaká e Ronaldo juntos Kaká é o objetivo do Real Madrid para a próxima temporada. O clube espanhol, que nos últimos três anos contratou estrelas do porte de Luís Figo, Zidane e Ronaldinho, quer inaugurar com o craque do São Paulo uma nova fase de investimentos na gestão do presidente Florentino Perez: a de contratar jovens promissores com potencial para se tornarem estrelas de primeira grandeza. Caso não consiga fechar a negociação com o São Paulo, o Real tem os nomes dos santistas Diego e Robinho na agenda. Leia mais no Jornal da Tarde